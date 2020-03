Italiaanse ‘patiënt 1’ pas uit ziekenhuis na lange strijd tegen corona, of hij hoort dat vader het niet heeft gehaald

De Italiaanse Mattia (38), de eerste ernstig zieke coronapatiënt in Europa, heeft zondag het ziekenhuis mogen verlaten, na een wekenlange strijd voor zijn leven. Maar hij was nog maar pas bij bewustzijn, of hij kreeg al slecht nieuws te verwerken: zijn vader had het niet gehaald.

Zondag mocht de Italiaanse Mattia, beter bekend als ‘patiënt 1’, het ziekenhuis verlaten, en kon hij zijn hoogzwangere vrouw Valentina weer in de armen sluiten. Valentina moet over enkele dagen bevallen van hun eerste dochter. “Er zijn de afgelopen dagen vier tests bij mij uitgevoerd, allemaal negatief”, vertelde hij in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Een opluchting, want hij zal zijn dochter dus niet meer kunnen besmetten nadat ze geboren is.

Mattia, die werkt bij Unilever, wordt op 20 februari in het ziekenhuis opgenomen. Hij is dan vermoedelijk al drie weken besmet met het coronavirus. Drie weken waarin hij wel gaat werken, op café gaat en door de straten van zijn woonplaats Codogno loopt. Op 15 februari meldt hij zich al aan bij een arts, maar hij wordt naar huis gestuurd. De dagen daarop voelt hij zich slechter en slechter, en uiteindelijk gaat hij te rade bij de eerste hulp. Maar ook daar wordt hij weggestuurd. Diezelfde avond moet hij alsnog worden opgenomen. Op dat moment heeft hij wellicht al heel wat andere mensen besmet.

Pizza en bier

Achttien dagen duurt de strijd om Mattia in leven te houden. Pas op 9 maart wordt de beademingsapparatuur weggehaald. “Toen hoorde ik pas dat ik het coronavirus had overleefd.” Nu de zware revalidatie achter de rug is, wil hij gewoon weer genieten van de kleine dingen: de gnocchi die zijn vrouw hem had beloofd, een pizza en een biertje. “Het leven is mooi omdat het gewoon uit zulke eenvoudige dingen kan bestaan.”

Maar hij krijgt meteen een nieuwe klap te verwerken. Zijn vader, Moreno, heeft het virus niet overleefd. “Mattia huilde van vreugde om zijn dochter en van verdriet om zijn gestorven vader”, zegt dokter Francesco Mojoli, een van de artsen die hem behandelde.

Dat hij van geluk mag spreken dat hij de ziekte overwon, beseft Mattia maar al te goed. En hij is de Italiaanse artsen ook heel dankbaar voor hun baanbrekende aanpak. Ze draaiden hem eerst op zijn zij en dan op zijn buik. Dat bevordert de doorbloeding van de longen en de zuurstofwisseling. Dat in combinatie met antibiotica, een antiviraal middel en een medicijn tegen hiv, hielp hem het virus te overwinnen. Mattia is intussen uitgegroeid tot een symbool in Italië. Hij smeekt iedereen nu: “Blijf thuis. Weg van dierbaren en vrienden. Niemand weet of hij besmet is.”