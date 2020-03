Nainggolan roert zich vanuit quarantaine: “Van alle Rode Duivels het liefst met Fellaini in afzondering”

Hij weet zich wel bezig te houden op Sardinië, Radja Nainggolan (31). Toch voelt de middenvelder van Cagliari dat hij een sociaal dier is: “Ik ben liever in groep, dat groepsgevoel mis je toch wel.” Verder praatte Nainggolan openlijk over de Rode Duivels, Roberto Martinez en dat hij wellicht nooit meer naar België terugkeert om te voetballen.

Italië kreunt nog steeds het hardst onder het coronavirus van alle landen in Europa en dus zit Nainggolan ook noodgedwongen in een strenge lockdown. Hij beantwoordde via video een paar vragen van Kat Kerkhofs voor VIER.

“De dagen gaan traag vooruit, ja. Mentaal is het soms wel lastig om verplicht binnen te blijven. Maar ons af en toe eens aan de regels houden, dat moet wel”, zegt Nainggolan. “Ik kijk gewoon uit naar opnieuw het leven weer op te pikken.”

Op de vraag met welke Rode Duivel hij het liefst in afzondering zou willen zitten, moest Nainggolan niet lang nadenken: “Ik kies voor een type zoals Marouane Fellaini. Met hem kan je je goed amuseren. Je hoort er ook vaak gekke dingen uitkomen. Nu zal dat wel niet gaan omdat hij zelf besmet is, maar ik zou mij goed kunnen bezighouden met hem.”

Radja Nainggolan kan het goed vinden met Marouane Fellaini Foto: REUTERS

Niet snel terug naar België

Nainggolan gaf vorig jaar aan dat hij niet meer voor de nationale ploeg wenst uit te komen. In het interview kwam hij even terug op zijn troebele relatie met Roberto Martinez. “Dat ik niet mee mocht naar het WK omdat ik niet de rol kon krijgen die ik destijds bij Roma had? Ik vind dat ‘zever in pakskes’, maar apprecieer Martinez dat hij het kwam zeggen. Ik kon het wel niet begrijpen.”

Los van dat afgesloten hoofdstuk heeft wel nog steeds goede herinneringen aan zijn periode bij de Rode Duivels. “Het is leuk om gezelschapsspelletjes te spelen met Dries Mertens, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. In die spelletjes zie je soms andere kanten van mensen naar boven komen. Zo kan Jan helemaal niet tegen zijn verlies bijvoorbeeld”, grapt Nainggolan.

Tot slot werd hem gevraagd of een terugkeer naar België aan de orde was: “Het is nooit in mijn hoofd gekomen om weer in België te gaan voetballen, omdat ik er zo snel werd afgeschreven. Ik blijf liever in Italië, ik zit er al 15 jaar en ik weet niet of het makkelijk zou zijn om terug te keren.”