Belgen gaan massaal te rade op Google: dit zijn de meest gestelde vragen over corona

Bij vragen of twijfels gaan veel Belgen te rade bij Google en dat is in Covid-19 tijden niet anders. De virtuele zoekmachine lijstte de 15 meest gestelde vragen over het coronavirus in de afgelopen week in ons land op.

Dit is de top-15:

Hoe lang duurt coronavirus?

Wat is het coronavirus?

Hoeveel mensen zijn besmet met het coronavirus?

Van waar komt coronavirus?

Coronavirus hoeveel doden?

Hoe raak je besmet met coronavirus?

Welk masker tegen coronavirus?

Wat is incubatietijd coronavirus?

Coronavirus hoe lang besmettelijk?

Wanneer stopt het coronavirus?

Hoeveel mensen wonen er in België?

Hoe lang duurt griep?

Hoeveel doden coronavirus wereldwijd?

Coronavirus hoe lang ben je ziek?

Hoe lang stofmasker gebruiken?

Google geeft nog mee dat er in ons land sinds 28 februari meer gegoogeld wordt naar ‘coronavirus’ dan naar het weer, dat traditioneel de koploper is in zoekopdrachten van Belgen. Er is ook opvallend meer interesse voor mondmaskers, handel en handen wassen.