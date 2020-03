Vooral mannen sterven aan corona: “Meer roken en drinken eist nu zijn tol”

Opvallend cijfer in de vele tabellen die ons uit de hele wereld bereiken: meer mannen dan vrouwen sterven aan het nieuwe coronavirus. In Italië is 71 procent van de overledenen een man, in Nederland gaat het om 64,5 procent, en ook in België zijn er duidelijk meer mannen dan vrouwen levensbedreigend ziek. Wat is er aan de hand?