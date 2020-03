Kat “met meeste rimpels” steelt harten en gaat viraal op sociale media: “Hij is gek op avocado’s”

Xherdan, een zesjarige sphynx-kat, is uitgegroeid tot een fenomeen op sociale media. De naaktkat woont in het Verenigd Koninkrijk maar de kiekjes en de bijzondere gewoontes van het extreem rimpelige dier worden wereldwijd gedeeld.

“Hij ziet er misschien niet zo uit, maar hij is gek op knuffelen”, zegt Sandra Filippi, het trotse baasje van Xherdan, een Canadese naaktkat, ook gekend als een sphinx. Haar opvallende huisdier met roze huid, felblauwe ogen en ontelbaar veel rimpels heeft een eigen Instagrampagina waar bijna dertigduizend fans het dagelijkse reilen en zeilen van het dier volgen.

Wie geen Instagram heeft, hoeft niet te treuren: er is ook nog een website vol foto’s en verhalen van de kat. Daarop staat onder meer te lezen dat Xherdan gek is op avocado’s. “Zijn favoriete eten is rauw vlees en avocado’s. Vooral dat laatste.”

Foto: Instagram Xherdan

Lief en slim

Xherdan is ook bijzonder lief, aldus zijn baasje. “Zijn uiterlijk is misschien wat intimiderend, maar eigenlijk is het een lieverd. Hij houdt er enorm van geaaid te worden.” En slim is hij ook - of is het eerder sluw? “Hij steelt soms eten en verstopt het vervolgens in huis.”

De kat heeft ook hoge ambities. Volgens Filippi zou hij “ooit een Disney-personage willen worden”. Het is je gegund, Xherdan.