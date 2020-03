Frans (86), de gangmaker van de cafetaria, stierf samen met vier vrienden: “Ik zei nog tegen hem dat hij voorzichtig moest zijn”

Borgerhout -

Hij was een van de oudste bewoners van de Borgerhoutse serviceflat De Fontein. Maar ondanks zijn 86 jaar ook nog een van de fitste. Frans Le Bastard was de gangmaker in de cafetaria. De scheidsrechter bij de sjoelbakcompetitie, maar ook de vrijwilliger die voor andere bejaarden het eten serveerde en de boodschappen ging doen. “Ik zei nog tegen mijn pa dat hij voorzichtig moest zijn met die corona”, reageert zijn zoon Dirk (56) aangeslagen.