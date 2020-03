Jan Vertonghen twijfelt over toekomst bij Tottenham: “Alle voor- en nadelen van mogelijke opties overwegen”

Jan Vertonghen is de voor- en nadelen van een verlengd verblijf bij Tottenham “volop aan het afwegen”. Zijn contract loopt af op 30 juni, Inter Milaan zou alvast geïnteresseerd zijn.

De Premier League ligt al zeker tot en met 30 april stil, maar de kans wordt steeds kleiner dat er dit seizoen nog wordt gespeeld. Een lastige situatie voor spelers, zeker voor zij die einde contract zijn.

Jan Vertonghen (32) zit in die situatie. “Ik kom nu op een moment waar ik alle voor- en nadelen van elke mogelijke optie eens op een papiertje moet schrijven”, vertelde hij in het tv-programma De Kleedkamer.

De Rode Duivel wil over drie tot vier jaar zijn carrière afsluiten op een plek waar hij zich dan ook wil settelen. “Ik moet nu beslissen wat ik nog wil in mijn loopbaan. Daarbij moet ik toch ook gaan bedenken waar ik nog wil hebben gewoond, welke taal ik nog wil leren, in welke cultuur ik nog wil leven,...”

Inter? Of toch Ajax?

De verdediger is dit seizoen geen basisspeler meer bij Tottenham, maar coach José Mourinho wil wel dat hij blijft. “Jan is hier na acht seizoenen nog steeds heel graag”, klinkt het in zijn omgeving. “Een verlengd verblijf is zeker niet uitgesloten.”

Als hij toch zou vertrekken, wordt zijn ex-club Ajax als belangrijke kandidaat genoemd. Vertonghen vertrok er in de beste verstandhouding en zijn vrouw Sophie de Vries is een Amsterdamse. Maar Vertonghen lijkt zo’n terugkeer nu nog te vroeg te vinden. Inter Milaan dan? Het team van Romelu Lukaku zou alvast verregaande interesse tonen.