Politie voert voor tweede dag op rij actie tegen Izegemse burgemeester, die verboden straatfeest bijwoonde

Izegem - Voor de tweede dag op rij heeft de politie actie gevoerd tegen de burgemeester van Izegem, Bert Maertens (N-VA). Nu waren het vooral vakbondsafgevaardigden die zich tegen de burgemeester afzetten. De agenten zijn boos omdat Maertens vorige zaterdag aanwezig was op een straatfeest, ondanks het huidige verbod op samenscholingen.

De politiemensen van de zone Riho (Hooglede, Izegem en Roeselare) eisen publieke excuses van hun burgemeester omdat die nadien vertelde dat het feestje maar “een scheet in een fles was”. “Dat was het niet. Het was een schoolvoorbeeld van een samenscholing”, staat in een open brief van politievakbond VSOA, ondertekend door provinciaal voorzitter Florent Platteeuw. “Mensen met nog enige burgerzin spraken anderen erop aan. Velen kregen als antwoord: Het mag van de burgemeester”, aldus de brief. Uiteindelijk moesten drie patrouilles uitgestuurd worden om het feest te ontruimen. “U stond de politiemensen niet bij. U vond het nodig om met hen in discussie te gaan. Ondertussen werden andere patrouilles uitgejouwd en beschimpt terwijl ze uw straat ontruimden.” Na de bijeenkomst ontkende de burgemeester bovendien dat het om een feest ging. “U noemt dit een scheet in een fles. U maakt uw politiemensen hiermee leugenachtig. Het vertrouwen is gedeukt. Wij eisen publieke excuses en willen dat u de feiten niet langer minimaliseert en in twijfel trekt. U hebt een voorbeeldfunctie”, klinkt het nog.

Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt de zaak. Elke aanwezige bij het straatfeest riskeert een boete van 250 euro, ook de burgemeester. En dat ondanks zijn parlementaire onschendbaarheid als Vlaams Parlementslid. De burgemeester liet al weten dat hij met de politiebonden wil overleggen om “de misverstanden” uit de wereld te helpen.