Braziliaanse president Bolsonaro: “Door atletisch verleden zou ik niets voelen van corona”

In een opmerkelijke televisietoespraak heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro uitgehaald naar de maatregelen die tegen het nieuwe coronavirus zijn genomen. ‘We moeten terug naar de normale situatie.’

Bolsonaro roept lokale overheden op om lockdown-maatregelen terug te draaien nu het leven in de twee grootste steden Rio de Janeiro en São Paulo grotendeels is stilgelegd. Hij spreek van hysterie rond het virus en vindt dat de Brazilianen hun gewone leven weer moeten opnemen. ‘De enkele staten en stadsbesturen moeten hun beleid van verschroeide aarde stopzetten.’

Volgens hem zijn 60-plussers de grote risicogroep. ‘Waarom sluiten we dan scholen? 90 procent van ons zal geen symptomen hebben bij een besmetting. In mijn geval, vanwege mijn achtergrond als atleet, zou ik mij geen zorgen moeten maken bij een besmetting. Ik zou niets voelen of in het ergste geval zou het een beetje zoals een griep of een verkoudheid zijn.’

Eerder waren er berichten dat de president positief had getest, maar dat noemde hij fake news.

Tijdens de speech van Bolsonaro demonstreerden mensen in het hele land opnieuw door op potten en pannen te slaan. Bolsonaro bagatelliseert het probleem, vinden sommige Brazilianen. Eerder deed hij het virus al af als een fantasie. Volgens opiniepeilingen is zijn populariteit tijdens de coronacrisis gedaald. ‘De eerste politieke zelfmoord die live is uitgezonden’, tweette Ricardo Noblat, een prominente Braziliaanse journalist, na de korte televisietoespraak.

In Brazilië zijn meer dan 2.000 mensen besmet, bijna 50 mensen stierven aan de gevolgen van het virus. Wereldwijd zijn al zo’n 15.000 mensen omgekomen.

