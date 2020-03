Fietsster sterft bij dodehoekongeval met vrachtwagen in Gullegem

Wevelgem - Een fietsster is woensdagmiddag om het leven gekomen bij een dodehoekongeval op het kruispunt van de Koningin Fabiolastraat met de oprit naar de A19 in Gullegem. De vrouw werd aan de verkeerslichten gegrepen door een trucker die afsloeg naar de snelweg.

Het slachtoffer en de vrachtwagenchauffeur van de transportfirma Staelens uit Ath stonden rond 15.40 uur allebei te wachten aan de verkeerslichten op de brug over de A19. Toen het licht op groen sprong, wilde de vrouw rechtdoor fietsen op de Koningin Fabiolastraat richting Gullegem en de trucker rechts afslaan naar de oprit van de autosnelweg. Bij dat manoeuvre merkte de dertiger de fietsster niet op. Ze werd meegesleurd onder zijn vrachtwagen.

“Mijn ruit van mijn bestelwagen was naar beneden en ik hoorde haar nog roepen”, zegt een jongeman die met een vriend stond te wachten op de afrit om naar Wevelgem af te slaan. “Toen ik uitstapte om hulp te bieden, zag ik meteen dat het fataal was.”

De getuige belde samen met een andere voorbijganger nog de hulpdiensten. Maar dat mocht niet meer baten, het slachtoffer was met haar fiets volledig onder de truck terechtgekomen en was op slag dood. “De chauffeur van de vrachtwagen was helemaal in shock”, zegt de passagier die in de witte bestelwagen zat. “Hij kon het niet geloven wat er was gebeurd.”

De man zat verslagen in de grasberm. De ambulanciers die ter plaatse waren gekomen, ontfermden zich over hem. Het parket stuurde onmiddellijk een verkeersdeskundige naar de oprit om de omstandigheden van het tragische ongeval te onderzoeken. De afrit van de A19 werd daarbij volledig afgesloten. Pas rond 17.30 uur kon het levenloze lichaam van de vrouw worden weggebracht.

Ook de werkgever van de trucker kwam naar Gullegem. Hij zei dat zijn chauffeur de fietsster op geen enkel moment heeft gezien. “Het is nochtans een uitstekende, voorzichtige chauffeur”, aldus de man. “Hij werkt al meer dan tien jaar bij onze firma Staelens. Voor zover ik weet, is het zijn eerste ongeval.”

De trucker had net komen lossen in Wevelgem. Hij was op de terugweg naar Ath. “Het is een spijtig ongeval. Jammer dat er op dit kruispunt geen apart verkeerslicht staat voor de fietsers. Dat zou er moeten komen”, vindt de werkgever van de vrachtwagenchauffeur.

Het is in ieder geval niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt op het kruispunt. In september vorig jaar raakte een 63-jarige fietsster uit Wevelgem nog zwaargewond bij een gelijkaardig ongeval met een Slovaakse trucker. Ook zij kwam aan de oprit volledig onder de vrachtwagen terecht.