346.000 mensen vullen corona-enquête in: “De Belg heeft begrepen dat het menens is. Nu volhouden, want dit is kantelweek”

Liefst 346.000 Belgen hebben dinsdag de wekelijkse enquête van de Universiteit Antwerpen ingevuld, die de bevolking bevraagt naar de coronacrisis. Dat zijn er wel een stuk minder dan de 560.000 van vorige week. Opvallend: bijna de helft van ons heeft het mentaal moeilijk.

LIVE CORONAVIRUS. Volg de laatste ontwikkelingen op de voet

De bevraging biedt voornamelijk goed nieuws, vindt epidemioloog Pierre Van Damme (UA). “Er wordt nu nog meer van thuis gewerkt. Op 17 maart werkte nog 67 procent van thuis, dinsdag was dat al 75%. Een deel kan niet van thuis werken en daar heb ik begrip voor. Ook het handen schudden en zoenen met mensen die we niet kennen, houden we achterwege. 21.000 respondenten - voornamelijk jongeren - gaf aan wel nog iemand de hand geschud te hebben. Daar moeten we in de communicatie de komende dagen op gaan letten. En ook de grootouders worden nu nog veel minder ingeschakeld in de opvang. De vorige enquête telde 3 procent, nu is dat geslonken naar amper 1%. De meesten geven ook aan dat de oppassende grootouders jonger zijn dan 65 jaar.”

De resultaten van deze bevraging zijn al vertrokken naar de Crisiscel die de situatie opvolgt. Wat onthouden we nu van deze peiling? “In grote mate toch dat de Belg het begrepen heeft. Het is nu zaak om het vol te houden, want dit is echt een kantelweek.”

Angstig

Verder onderzocht de enquête ook nog de mentale toestand van het land. Daar waren toch enkele opvallende resultaten. “Eigenlijk loopt dit gelijk met vorige week, toen was ook een goede 40 procent angstig”, zegt Van Damme. “Nu hebben we de vragen wat meer opgesplitst en blijkt dat 32% zegt zich slechter te kunnen concentreren. 30% slaapt slechter dan gewoonlijk. 42% voelt zich meer onder druk gezet dan gewoonlijk en 42% van de respondenten geeft aan zich wat neerslachtiger dan gewoonlijk te voelen. Die cijfers moeten we goed blijven opvolgen, want naarmate de isolatie langer blijft duren, zou het weleens zwaarder kunnen doorwegen.”