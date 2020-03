Van “voorzichtig positief” naar “opnieuw sterke stijging”: hoe het coronavirus nog lang niet onder controle is in ons land

Het aantal zieken dat met corona in het hospitaal belandt, gaat onverwacht weer de hoogte in, net als het aantal patiënten op intensieve zorgen. “De positieve tendens van de afgelopen dagen is gebroken”, geeft viroloog Steven Van Gucht toe. “De piek is duidelijk nog niet bereikt.” Intussen wordt ook steeds duidelijker welke patiënten het meeste risico lopen om te sterven.