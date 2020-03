Eden Hazard: “Ik zou klaar geweest zijn voor het EK, maar ze moesten het wel uitstellen”

Ondanks zijn enkelblessure gelooft Eden Hazard dat hij het EK zou hebben gehaald. Dat het toernooi een jaar is uitgesteld, vindt de Rode Duivel jammer maar begrijpelijk. “Ik zal er alles aan doen om op topniveau terug te keren”, zegt hij vanuit quarantaine in Madrid.

Zelfs Eden Hazard ontsnapt niet aan de coronadreiging. Het virus treft Madrid en de rest van Spanje keihard. De Rode Duivel moet binnen blijven, samen met zijn vrouw en vier kinderen. “Natuurlijk ben ik soms ook bang om besmet te raken”, zegt hij bij RTBF. “Maar er gaat hier niemand buiten en er komt niemand binnen. En mocht ik besmet raken, dan zijn er genoeg mensen die me kunnen helpen. Ik vrees vooral voor de zwakkeren in de samenleving.”

Thuis herstelt Hazard van een operatie aan zijn enkel. Er rezen twijfels of hij het EK zou halen. Die vraag komt te vervallen nu het toernooi is uitgesteld, maar de Rode Duivel komt er graag nog eens op terug. “Wat mensen er ook over denken of schrijven, ik geloof dat ik op tijd klaar zou zijn geweest. Ik zou ritme hebben gemist, maar dat is geen ramp.”

Wat vindt hij van het uitstel tot volgende zomer? “Voor mijn enkel is het natuurlijk goed dat ik wat rustiger kan recupereren en niet per se klaar moet zijn begin juni. Het is trouwens de enige juiste beslissing. Op dit moment primeert de gezondheid van iedereen. Er zijn belangrijker dingen dan voetbal.”

Extra ervaring

Supporters en analisten vrezen dat de Belgische verdediging volgend jaar misschien net te oud zal zijn. Wat denkt de kapitein? “Iedereen zal een jaar ouder zijn”, lacht hij. “Maar ik zie dat niet als een slechte zaak. Wat extra ervaring is altijd welkom. De spelers over wie het gaat, zijn allemaal op en top prof en verzorgen zich goed. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Tevreden over zijn eerste seizoen bij Real Madrid kan Hazard moeilijk zijn. “Ik heb wat tegenslag gekend, maar zal niet afgerekend worden op dit seizoen. De mensen mogen me beoordelen op mijn tweede seizoen. Ik heb nog vier jaar contract bij Real en zal er alles aan doen om me hier te tonen.”