Kunstkoopje: Vlaamse haaienonderzoekers kopen per toeval schilderij dat 120 jaar geleden verdween

Bonheiden -

Normaal schrijven ze over fossielen, maar de nieuwste publicatie van de Vlaamse onderzoeksgroep voor haaien is van een heel andere orde. In hun zoektocht naar een zeldzaam boek van de wetenschapper Louis Agassiz botsten ze op een origineel olieverfportret van de man. Bij toeval, want het schilderij was 120 jaar geleden verdwenen uit de gangen van het Capitool in Washington.