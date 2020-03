Akkoord over grootste noodpakket ooit in Amerikaanse geschiedenis om economie en gezinnen te wapenen tegen coronacrisis

Na vijf dagen ruzie tussen Democraten en Republikeinen is er in Washington dan toch een akkoord voor een ongezien stimuluspakket. Foto: REUTERS

In de Verenigde Staten hebben het Witte Huis en zowel Democraten als Republikeinen in de Senaat een akkoord bereikt over een noodstimuluspakket van bijna 2.000 miljard dollar. Dat moet de Amerikaanse economie én de gezinnen wapenen om de coronacrisis te doorstaan.

Na vijf dagen ruzie en een ultieme marathonvergadering tussen de leider van de Democraten in de Senaat en de Republikeinse minister van Financiën Steven Mnuchin is er eindelijk een akkoord over een “historisch steunplan tegen de corona-epidemie”. Eindelijk, want eerder had de Senaat al tot twee keer toe het stimuluspakket weggestemd. De Democraten weigerden het Republikeinse voorstel goed te keuren, onder meer omdat ze vonden dat de plannen te veel ’bedrijfscadeautjes’ bevatten, de gezinnen in de kou lieten staan en te weinig hulp boden aan medisch personeel en ziekenhuizen.

500 miljard dollar ‘helikoptergeld’

De cijfers die in Amerikaanse media circuleren zijn om steil van achterover te vallen: 500 miljard dollar in directe hulp en leningen aan grote bedrijven (mét strikt toezicht dat die miljarden niet worden ‘misbruikt’ om eigen aandelen in te kopen of CEO’s hogere salarissen en bonussen uit te keren), 350 miljard aan leningen voor kleinere bedrijven, 62 miljard voor de noodlijdende luchtvaartsector (als die tot eind augustus geen mensen ontslaat), 250 miljard voor bijkomende werkloosheidsuitkeringen, 150 miljard voor de lokale besturen en nog eens 130 miljard voor de ziekenhuizen.

Maar de meest opvallende maatregel is toch wel dat de meeste Amerikaanse gezinnen – er is sprake van 94 procent – tot 3.000 dollar cash zullen krijgen, goed voor een totaal van 500 miljard dollar. Dat zogeheten ‘helikoptergeld’ moet dienen om de consumptie van de gezinnen te stimuleren of minstens op peil te houden.

Opmerkelijk: volgens persbureau Bloomberg sluit het noodplan expliciet alle bedrijven uit die van president Trump of van zijn kinderen zijn. Of dat een kleine wraak is vanwege de Democraten dan wel een geniale verkiezingsstunt van de president, is niet bekend.