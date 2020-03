Druglijn krijgt ernstigere oproepen: “Hou het bij tien glazen alcohol per week, ook in lockdown”

De Druglijn krijgt sinds kort ernstiger oproepen voorgeschoteld. “Sommige mensen krijgen het thuis erg moeilijk.” Daarom raden ze iedereen aan om niet meer dan tien glazen alcohol per week te drinken.

”Meer alleen drinken, drugs gebruiken of gokken. De lockdown light is voor heel wat mensen een tweesnijdend zwaard”, zegt Druglijn-coördinator Tom Evenepoel. ”Enerzijds is er minder groepsdruk die aanzet om te drinken, anderzijds is er ook minder sociale controle om het gedrag in te perken.”

”Op sociale media zie je heel wat beelden van mensen die het gezellig maken met een glas erbij. We raden echt aan om thuis de richtlijn van maximaal tien glazen alcohol per week aan te houden. Denken dat thuis drinken veiliger is, omdat je bijvoorbeeld niet in het verkeer komt, maakt het riskanter om af te glijden naar overmatig gebruik.“

Hamsteren

De Druglijn waarschuwt voor riskante copingstrategieën: al wat vaker een glas drinken, meer ­medicijnen slikken of vaker online gokken. ”De eerste dagen was het nog wat aanpassen, een nieuwe manier van werken en verplaatsen. Nu het rustiger wordt, kan de psychische impact zich manifesteren. Sommigen gebruiken uit verveling of door het wegvallen van vaste structuur, maar anderen om de stress, de angsten of eenzaamheid van het thuis zitten de baas te kunnen.“

Ook de Druglijn stelt hamstergedrag vast. ”Dat kan een ongeplande afkick voorkomen, maar wie meer alcohol of drugs in huis heeft gehaald, kan sneller in de verleiding komen om meer te ­gebruiken”, aldus Evenepoel.

Omgekeerd merken ze bij De Druglijn dat sommige mensen die stevig gebruiken de situatie willen aangrijpen om te stoppen. ”Dat is altijd toe te juichen, maar is niet in ieders situatie een goed idee. Je wilt thuis niet in een onverwacht zware afkick terechtkomen nu hulp moeilijker bereikbaar is.”