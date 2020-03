Nu ook hantavirus in China, maar er is geen reden tot ongerustheid

#hantavirus is plots trending op Twitter. In China, in Yunnan, is een man overleden aan het virus terwijl hij op de bus zat, onderweg naar huis van zijn werk. Hoewel het virus online vergeleken wordt met COVID-19 is er helemaal geen reden tot paniek. Het virus is niet nieuw en wordt niet overgedragen van mens op mens.

“Een persoon uit de provincie Yunnan stierf tijdens zijn reis naar het werk op de bus. Hij testte positief op #hantavirus. De andere 32 mensen op de bus werden ook getest.” Dat Tweete de Chinese krant Global Times vlak na het voorval. Online zorgde dat bericht voor heel wat paniekreacties. Mensen vergeleken het virus met COVID-19 en maakten onjuiste voorspellingen van een nieuwe pandemie. Het bericht werd intussen ook wereldwijd gedeeld.

Toch is er helemaal geen reden tot paniek. Want het hantavirus is een virus dat al langer bestaat en dus ook al bestudeerd is door onderzoekers. Daarnaast is het een ziekte die vooral voorkomt bij knaagdieren en wordt het zelden doorgegeven van mens op mens, in tegenstelling met het coronavirus en is dus de kans op een pandemie zeer klein. Ook op de bus in Yunnan, testte geen enkele van de 32 passagiers positief.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW — Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Meestal goedaardig virus

Wel kunnen mensen besmet raken door de lucht in te ademen van besmette uitwerpselen of urine van knaagdieren. Of door de uitwerpselen of urine per ongeluk aan te raken en vervolgens je ogen, neus en gezicht te raken. “Bij de mens is een hantavirusinfectie meestal goedaardig, maar soms veroorzaakt de infectie nierinsufficiëntie en een bloedingsneiging die voldoende ernstig zijn om de patiënt in het ziekenhuis op te nemen. In zeer zeldzame gevallen, bij 0,1 procent van de gevallen, loopt de infectie fataal af”, staat er te lezen op de website van Sciensano.

De symptomen van het virus zijn onder andere koorts, vermoeidheid en spierpijn. Later kan daar ook nog diarree, buikpijn en braken bijkomen. Na tien dagen kan je ook last krijgen van kortademigheid en kan je beginnen hoesten. Maar wie niet in aanraking komt met knaagdieren heeft dus niets te vrezen. En angst voor een nieuwe pandemie is dus ook niet nodig, aangezien het niet wordt overgedragen van mens op mens.