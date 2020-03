“Triest dat zelfs nu de eigen clubbelangen en de politieke spelletjes niet achterwege kunnen blijven”

Dat moet wat zijn, vertegenwoordigers van 24 profclubs in een videoconferentie. Ze zijn anders al zo moeilijk op één lijn te krijgen. Dat ze nu wel zouden overeenkomen, is een illusie gebleken. Zelfs in deze grootste maatschappelijke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is eensgezindheid te veel gevraagd. Voor één keer de eigen clubbelangen niet op de voorgrond plaatsen, de politieke spelletjes achterwege laten: het kon niet.