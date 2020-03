Man van Crystal Palace wil nog 1 miljoen geven voor KV Oostende

Voorzitter Frank Dierckens staat tegen de muur. KV Oostende gaf zichzelf een maand om de club van het faillissement te redden nu het Amerikaanse Pacific Media Group zich terugtrok als overnemer en de tijd tikt genadeloos.

Er worden een drietal pistes bewandeld en opvallend genoeg toont één vroegere kandidaat-koper weer interesse. De Amerikaan David Blitzer – co-eigenaar van het Engelse Crystal Palace –- en zijn Spaanse partner Ivan Bravo duiken opnieuw op. Zij boden in januari nog 5,5 miljoen voor 100 procent van de aandelen, maar Dierckens weigerde dat toen om twee redenen. Hij wilde zelf aan boord blijven met een minderheidsparticipatie en vermoedde – zonder enig bewijs – dat ex-voorzitter Marc Coucke schuilging achter deze deal.

Die argwaan is er nog altijd, maar misschien is deze partij wel de enige overblijvende oplossing. Alleen zou Blitzer nu geen 5,5 miljoen meer willen betalen, maar slechts 1 miljoen, voor álle aandelen. Dierckens zou liefst nog 2 à 3 miljoen krijgen om de financiële kater nog enigszins te beperken. Er zijn momenteel nog geen concrete onderhandelingen.

Al onderhandelde de groep rond Blitzer in januari ook al met Marc Coucke over de 6,2 miljoen euro schulden die de club nog heeft bij de miljardair en over de huurprijs van zijn tribune. Blijkbaar was er toen al een basis, want de huur van 1,2 miljoen per jaar zou kunnen zakken naar 600.000 euro per jaar.