Roeselare uit 1B opnieuw in financiële problemen: een Lokeren-scenario dreigt

Roeselare zit in acute financiële problemen. De spelers werden al sinds januari niet meer betaald en als de Chinese eigenares Xiu Li Dai niet snel met 4 miljoen euro over de brug komt, dreigt de club naast een licentie voor 1B te grijpen. Een Lokeren-scenario dreigt.

KSV Roeselare was in september één week failliet door een niet-betaalde restaurantrekening. De ondernemingsrechtbank van Kortrijk trok de beslissing in toen bleek dat de club nog genoeg geld op de rekening had en alle schulden werden aangezuiverd. Maar zes maanden later is er opnieuw een groot kastekort. Als er niet snel geld wordt bijgepast door de Chinese eigenares Xiu Li Dai, grijpt de club naast een licentie voor het profvoetbal, met alle gevolgen van dien voor club, medewerkers en (jeugd-)spelers.

De spelers werden niet meer betaald sinds januari en ook de rest van het personeel wacht nog op een deel van het loon. De Braziliaanse CEO van Roeselare, Marco Manso, staat in contact met de Chinese eigenares, maar heeft voorlopig geen nieuws. De club is afhankelijk van de goodwill van Xiu Li Dai, die Roeselare al vorig seizoen wilde verkopen. De Braziliaan Manso kwam aan boord in een poging de club te verkopen aan Braziliaanse investeerders, gelinkt aan de Franse ex-voetballer Mickaël Silvestre. Maar die verkoop ging niet door en sindsdien is het wachten op vers geld uit China.

De licentiemanager van de voetbalbond gaf Roeselare een negatief advies voor 1B. Concreet verwacht hij dat er vier miljoen euro op een rekening komt om de werking volgend seizoen te kunnen garanderen. Het jaarbudget van Roeselare bedraagt 7 miljoen euro, waarvan er iets meer dan de helft uit China moet komen.

Xiu Li Dai (voor haar scheiding Xiu Li Hawken) is een rijke Chinese zakenvrouw die in de buurt van Londen woont en ook de Engelse tweedeklasser Reading bezit. Gezien de huidige coronacrisis is er volgens insiders weinig hoop dat ze met nog veel geld voor Roeselare over de brug zal komen of een nieuwe kandidaat-overnemer zal vinden.