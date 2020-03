Pro League raadt technische werkloosheid voor spelers af

Onder anderen Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier had in een brief aan zijn collega-clubleiders gepleit om spelers op het stelsel van technische werkloosheid te plaatsen. Verschillende clubs hadden al een deel van hun personeel technisch werkloos gesteld en volgens Zulte Waregem moet dat ook met de spelers kunnen, indien alle clubs solidair beslissen hetzelfde te doen (en geen misbruik maken van de situatie door spelers van elkaar af te pakken). Volgens het systeem van technische werkloosheid zouden spelers nog 70 procent van hun loon, begrensd op 2.353 euro, overhouden. Per speler zou het dan gaan om 1.647 euro per maand.

De Pro League is echter niet voor de maatregel te vinden. Als bedrijf hebben clubs het recht voetballers op technische werkloosheid te plaatsen, maar de Pro League vreest voor een verkeerd signaal naar de politiek. Verschillende partijen zijn al langer van plan de fiscale en sociale voordelen van de voetbalclubs af te bouwen. In een mededeling vraagt de Pro League de clubs om geen beroep te doen op de sociale zekerheid. Daarnaast is er de kwestie van de contractstabiliteit. Spelers op technische werkloosheid plaatsen houdt risico’s in omdat ze dan in theorie kunnen solliciteren bij een andere club.

Alleen "om dringende economische redenen" kunnen clubs een beroep doen op de technische werkloosheid. Daarbij wordt dan gedacht aan Oostende of Lokeren, dat zijn spelers al technisch werkloos plaatste. Ook Virton riep al technische werkloosheid in. De Pro League beveelt aan dat clubs in financiële nood alle spelers werkloos plaatsen en niet alleen een selectie overbodige spelers.