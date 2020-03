Van Ranst begraaft de competitie

Club Brugge is nog geen kampioen. De raad van bestuur van de Pro League vergaderde woensdag kort over een mogelijke herstart of vroegtijdige afsluiting van de competitie. Nadat alle adviezen van de overheid en de internationale voetbalbonden werden overlopen, besliste de verzameling van eersteklassers om voorlopig niets te beslissen. “In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur”, schreef de Pro League in een mededeling.

Officieel zijn de trainingen en wedstrijden in België opgeschort tot 5 april. Iedereen beseft dat die termijn moet worden verlengd, maar zo lang er geen nieuwe officiële richtlijnen zijn, vinden de clubs het te vroeg om een nieuwe deadline vast te leggen. Ook al verklaarde viroloog Marc Van Ranst dat “er niet veel voetbal zal overblijven”.

“Een volledige kalender afwerken, is uitgesloten", zei Van Ranst aan Sporza. “Behalve een aantal symbolische wedstrijden, zoals de bekerfinale, denk ik niet dat er nog veel gevoetbald zal worden. Momenteel spreken we zelfs nog niet over het afbouwen van de huidige maatregelen en als er maatregelen worden afgebouwd, dan weten we zeker dat voetbalmatchen niet bij de eerste dingen zullen zijn die weer mogen.”

Vier scenario’s

Toch blijven de eersteklassers hopen. De raad van bestuur werkt vier mogelijke scenario’s uit om de competitie af te ronden. Een van die vier scenario’s – de volledige play-offs spelen – lijkt uitgesloten. Blijven over: een gedeelte van de play-offs spelen, alleen de slotspeeldag van de reguliere competitie, de bekerfinale en de terugwedstrijd van de promotiefinales spelen, of de competitie helemaal stopzetten.

Het probleem met de verschillende scenario’s is dat iedereen wel voordeel heeft bij een of andere formule. Clubs als Zulte Waregem en KV Kortrijk hebben nog weinig te winnen of te verliezen en willen de competitie stopzetten. Racing Genk, Charleroi en Anderlecht hopen nog een slag te slaan in Play-off 1 en willen wel spelen. OHL wil graag naar 1A, maar vindt het oneerlijk mocht het niet met publiek kunnen spelen. “Maar als voetballen weer kan, zal het zonder publiek zijn”, zegt Van Ranst. "En dan nog lijkt het me een vreemd signaal, want om een voetbalmatch te organiseren, heb je al snel heel wat mensen nodig. Dus zo lang groepen van mensen niet zijn toegestaan, lukt het niet om matchen te organiseren. Ik denk dat we ten vroegste over juni spreken om voetbalwedstijden te organiseren.”

Seizoen uitrekken?

Clubs als Anderlecht en Antwerp hopen dat de oplossing kan komen van de UEFA. Omdat ook heel wat buitenlandse competities in tijdnood raken, kan die de uiterste datum van 30 juni mogelijk met enkele weken verlengen en zuurstof geven aan de kalender.

“Voorwaarde is dan wel dat er bepalingen komen van de FIFA, waardoor de contracten van de spelers bijvoorbeeld met een maand worden verlengd”, zegt Sven Jaecques, secretaris-generaal van Antwerp. “Hiervoor is het wachten op meer duidelijkheid van de UEFA, de FIFA en de specialisten om een beslissing te kunnen nemen. Misschien kan dat al volgende week of de week daarna.”

Heel wat waarnemers vrezen dat voetballen na 30 juni geen soelaas zal bieden voor België. Spelers hebben recht op drie weken vakantie. De voorbereiding zou dan pas kunnen beginnen op het moment dat in België het nieuwe voetbalseizoen van start gaat. Dat zal ook weer onder tijdsdruk gebeuren, omdat in de zomer van 2021 het EK voor de deur staat.