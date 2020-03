Al 67 Italiaanse priesters gestorven door coronavirus

In Italië zijn al 67 priesters gestorven aan het coronavirus nadat ze zieken hadden bijgestaan. Dat meldt de Italiaanse bisschoppenconferentie. Daaronder ook Giuseppe Berardelli (72) uit Bergamo, een van de meest getroffen Italiaanse regio’s. De priester weigerde een beademingstoestel dat hij van de parochie had gekregen en schonk het aan een jongere patiënt die hij niet kende. De man is anderhalve week geleden al overleden, maar het nieuws werd nu pas naar buiten gebracht.In Italië zijn ook al meer dan dertig artsen en twee tandartsen bezweken aan het virus en meer dan 5.000 gezondheidszorgwerkers zijn besmet met het virus. Dat meldt het persbureau Ansa. In heel het land zijn al 74.386 besmettingen vastgesteld en er vielen ook al 7.503 doden.(sgg)