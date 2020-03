Poetin geeft toe: “Corona kan ook in Rusland toeslaan“

Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, geeft de Russische president Vladimir Poetin toe dat ook Rusland niet aan de corona-epidemie zal ontsnappen. “Laten we niet denken dat het wel goed zal komen”, zei hij gisteren in een televisietoespraak. “Wat er in Europa en elders gebeurt, kan ook bij ons gebeuren.”

Vanaf maandag wordt er een week niet gewerkt om verdere verspreiding te voorkomen. Het referendum over een eventuele nieuwe ambtstermijn voor Poetin wordt uitgesteld. De president gaf ook toe dat de epidemie zwaar op de Russische economie zal wegen. Met de toespraak maakt hij een bocht van 180 graden. Tot nog toe had Rusland de pandemie vooral als een Europees probleem weggezet.

Al blijven de cijfers van het aantal besmettingen – slechts 658 en geen doden – opvallend laag. Experts toonden eerder al hun wantrouwen. “We hebben het gevoel dat er tegen ons gelogen wordt.”

(cdh)