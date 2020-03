Van Ranst: “Jongeren die lockdownparty’s hielden nu op intensieve”

Volgens viroloog Marc Van Ranst kan het nog een jaar duren voor we weer van een “normalisering” van ons leven kunnen spreken. Dat zei hij in De Afspraak. Festivals als Tomorrowland laten doorgaan is “niet eens bijzonder onwaarschijnlijk, dat is gewoon onmogelijk”. Van Ranst zei ook dat jongeren nog onvoldoende bereikt worden en dat de communicatie tegenover hen “afschrikwekkend” mag zijn.

“De un-lockdown zal in schijfjes gebeuren”, zei Marc Van Ranst. “Maar voor alles gaat normaliseren, moeten we wachten op een vaccin. Reken daarvoor zeker op een jaar.” Na de golf van afgelastingen in de wereldwijde sportsector, komen ook de festivals van deze zomer in het gedrang. Volgens Van Ranst zijn zulke massa-evenementen, met internationale gasten, niet meer aan de orde, alleszins niet tot er een vaccin is. “Neem nu Tomorrowland: in juli zal de grootste problematiek in ons land hopelijk voorbij zijn. Maar mensen ontvangen van over de hele wereld... Dat is niet eens bijzonder onwaarschijnlijk, dat is gewoon onmogelijk.”

Het is nog alle hens aan dek om de situatie vandaag onder controle te proberen te houden. “We bereiken sommigen groepen nog onvoldoende met onze communicatie, zoals de jongeren”, zei Van Ranst in De Afspraak. Van de jongeren die vandaag op de diensten intensieve zorg liggen en kunstmatig beademd worden, hebben volgens hem een aantal deelgenomen aan de “lockdownparty’s” van vrijdag 13 maart, net voor middernacht, toen de strenge maatregelen van kracht werden.

Van Ranst rekent op “hun influencers” om die groep te bereiken: “Wij worden daar niet gepercipieerd als enorm betrouwbaar of als een voorbeeld”’ De communicatie naar de jongeren mag volgens hem ook “afschrikwekkend” zijn. Volgens de viroloog van de KU Leuven moet aan de jongeren duidelijk gemaakt worden: “Dit is geen computerspel. Hier gaan mensen écht dood.”