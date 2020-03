Gynaecoloog die alles achterliet voor nieuw leven in Dubai is gestrand… in de Ardennen: “We dreigen zelfs dakloos te worden”

Berchem -

Op 1 maart verkocht de Antwerpse gynaecoloog Johan Goiris (54) zijn huis in Berchem en liet zijn hele hebben en houden achter om samen met partner Olga Koestering (37) in Dubai aan de slag te gaan. De vluchtelingencrisis en het coronavirus gooiden echter roet in het eten. Na een helse tocht zijn de twee gestrand in de Ardennen en dreigen dakloos te worden.