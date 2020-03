Vandaag stemming over volmachten regering, N-VA wil diepgaand debat

De geplande stemming over de volmachten vandaag in de Kamer wordt dan toch geen formaliteit. N-VA vindt de opmerkingen van de Raad van State te fundamenteel om op een drafje te bespreken. “Dit is geen faits divers”, aldus Kamerlid Joy Donné (N-VA). “Deze wettekst moet van hoge kwaliteit zijn.”

“Er zijn kleine technische aanpassingen mogelijk, maar de Raad van State valideert de volmachtenwet.” Dat schreef Groen-fractieleider Kristof Calvo woensdagavond op Twitter. Hij had net het advies van de Raad van State gekregen over de volmachten die de regering-Wilmès II aan het parlement vraagt. Daarover vindt vandaag een stemming plaats. Een formaliteit, zo oordeelde Calvo op basis van die tekst. Ook bij andere partijen was te horen dat ze met enkele kleine ingrepen wel aan de opmerkingen van de Raad van State kunnen tegemoetkomen.

N-VA: “Ingrijpend instrument”

Maar N-VA maakt een heel andere interpretatie van dat advies. “De Raad van State heeft een hele reeks opmerkingen gemaakt die een diepgaander debat vragen”, aldus Kamerlid Joy Donné (N-VA). “Ze vraagt onder meer om een aantal doelstellingen specifieker te formuleren, omdat die nu te vaag zijn. Ook heeft ze een probleem met de verlenging van de eerste termijn van drie maanden met nog eens drie maanden volmachten. Dat zijn fundamentele opmerkingen. Daar kunnen we toch niet lichtzinnig overgaan? Volmachten zijn een ingrijpend instrument. Dat vereist dat de juridische basis ook goed onderbouwd is.”

Met deze volmachten kan de regering sneller maatregelen nemen om de coronacrisis aan te pakken, zonder telkens naar het parlement terug te koppelen. Over de inhoud van deze volmachten hebben tien partijen vorige week een akkoord bereikt. Vandaag moet de Kamer daarover stemmen. Deze voormiddag is er de bespreking in de commissie, daarna volgt de stemming in de plenaire vergadering – net zoals vorige week zouden daarbij de fractieleiders in het halfrond zitten en alle Kamerleden in meerdere zalen met stembriefjes stemmen. Maar voor N-VA hoeft dat allemaal niet zo snel te gaan. “Als het nodig is, vergaderen we langer”, zegt Donné. “Het belangrijkste is dat de volmachtenwet goed is onderbouwd. Dat verdient een ernstig debat.”

Van alle partijen is N-VA de koelste minnaar van deze constructie waarbij de minderheidsregering van premier Wilmès tijdelijk volmachten krijgt. De partij wilde liever een volwaardige noodregering waarin zijzelf ook één of twee ministers zou leveren. Vorige week heeft N-VA in het parlement, net als Vlaams Belang en PVDA, geen vertrouwen aan deze regering gegeven. Voorzitter Bart De Wever had aangekondigd dat zijn partij desondanks wel de volmachten zou steunen. Maar dat zal dus ook niet zonder slag of stoot gaan.