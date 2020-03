FBI-agent die verdween in Iran is omgekomen, meldt familie

De familie van Robert Levinson (71), een FBI-agent die in 2007 vermist geraakte in Iran, meldt woensdag dat hij overleden is.

“We hebben onlangs informatie ontvangen van Amerikaanse functionarissen waaruit zowel zij als wij concluderen dat onze echtgenoot en vader gestorven is terwijl hij vastzat in Iran.” Dat laat de familie van Levinson weten in een mededeling. “We weten niet wanneer en hoe hij is gestorven, enkel dat het voor de Covid-19-pandemie was.”

De Amerikaanse president Donald Trump noemde Levinson op een persconferentie in het Witte Huis woensdag “een geweldige meneer”. “Hij was er jaren slecht aan toe in Iran”, aldus Trump nog. “Hij was al lange tijd ziek. We vinden het verschrikkelijk voor zijn familie.”

Robert Levinson verdween dertien jaar geleden in Iran. Destijds luidde het nog dat hij een “zakenman” was. Maar eigenlijk was Levinson, voormalig FBI-agent, in 2007 naar Iran gestuurd om het vermeende Iraanse atoomprogramma te bespioneren.