Welk type ingenieur ben jij (binnenkort)?

Dé ingenieur bestaat niet. De invulling van de job kan grondig verschillen. De KU Leuven onderscheidt drie types van ingenieurs.

Onderzoekers van de KU Leuven definieerden, samen met buitenlandse universiteiten en bedrijven, drie ingenieur-types, afhankelijk van hun job. Via de online Prefer tool kunnen studenten zo ontdekken wat hen het best ligt. Ze krijgen ook feedback over niet-technische competenties die nodig zijn voor een bepaalde rol. Het gaat om deze drie:

1. De innoverende ingenieur

Wie een ingenieursopleiding start, heeft vaak deze rol voor ogen. Nieuwe producten uitwerken, dat is wat deze ingenieur doet. Maar het kan ook gaan om geavanceerde processen en ideeën ontwikkelen. De innoverende ingenieur is creatief en kijkt met een open blik en visie naar wat de markt te bieden heeft.

2. De optimaliserende ingenieur

Deze ingenieur verbetert een klein onderdeel in een groter systeem. De betrouwbaarheid en de efficiëntie verhogen is daarbij het doel. De optimaliserende ingenieur neemt initiatief, houdt overzicht in stressvolle situaties en is sterk in ontwikkeling.

3. De klantgerichte ingenieur

Deze ingenieur staat, zoals de term doet uitschijnen, nauw in verbinding met de klanten waarvoor hij oplossingen op maat bedenkt. De klantgerichte ingenieur is empathisch, flexibel en sterk in onderhandelen.

Lees meer....