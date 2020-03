Italiaanse bondsvoorzitter wil niet wijken: “Zo lang het mogelijk is, verzet ik mij tegen stopzetten van de Serie A”

De voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (FIGC) is vastbesloten alle wedstrijden van dit seizoen in de Serie A te laten afwerken. Desnoods wordt er ook in juli en augustus gevoetbald, zo vertelde Gabriele Gravina op de Italiaanse radio.

“We gaan er alles aan doen opdat de kampioenschappen tot het einde kunnen gaan. Als het nodig is, vragen wij aan de UEFA en FIFA om ook na 30 juni te kunnen spelen, in juli en augustus”, zei Gravina aan Radio Marte. “Het is te vroeg om aan een datum te denken, maar we moeten optimistisch zijn, ook als het over de gezondheid van de Italianen gaat en hopen dat deze situatie zo snel mogelijk achter de rug is.”

In Italië liggen alle sportcompetities vanwege het nieuwe coronavirus stil tot 3 april. Gravina had vorige week al laten optekenen dat hij hoopte op een herstart van de Serie A begin mei. Vandaag/donderdag staat een vergadering op het programma met vertegenwoordigers van de Italiaanse liga, de FIGC, de spelersvakbond, de trainers en de regering om de toestand te evalueren.

Volgens Gravina is het definitief stopzetten van de Serie A geen optie. “Dat is geen gewenst scenario. Ik zal mij daartegen blijven verzetten zolang het mogelijk is.”