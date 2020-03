Sterk statement van Duitse topclubs: gezamenlijke geldpot om minderbedeelde clubs uit de Bundesliga te helpen

In Duitsland is een mooi solidariteitsinitiatief in de maak. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig en Bayer Leverkusen zouden een geldpot aanmaken voor clubs uit het Duitse betaalde voetbal die door het gebrek aan inkomsten in de problemen komen.

Bayern, Dortmund, Leipzig en Leverkusen begonnen dit seizoen in de groepsfase van de Champions League en de eerste drie genoemde ploegen slaagden er ook in om de knock-outfase te bereiken. Leipzig zit inmiddels al bij de laatste acht, Bayern is dankzij een simpele zege in de heenwedstrijd tegen Chelsea hard op weg naar de kwartfinales. Leverkusen is ook nog actief in de Europa League. Het Borussia Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard is wel al uitgeschakeld door Paris Saint-Germain.

De vier Champions League-starters zouden gezamenlijk nog 12,5 miljoen euro aan extra tv-gelden mogen verdelen. Volgens de Duitse krant BILD hebben Bayern, Dortmund, Leipzig en Leverkusen echter besloten om hun deel af te staan en de volledige 12,5 miljoen euro in een zogenaamde solidariteits-pot te stoppen. De clubs verhogen dit bedrag via eigen middelen met nog eens 7,5 miljoen euro.

In totaal zit er dus twintig miljoen euro in de reddingspot, bedoeld voor clubs uit de Bundesliga en de Duitse tweede klasse die vanwege de coronacrisis in de financiële problemen komen. De Duitse competitieorganisator DFL zou volgens BILD dan moeten beslissen welke club recht heeft op welk deel van de pot.

Eerder deze week werd al bekend dat de spelers van Bayern, Dortmund, Leverkusen en Werder Bremen bereid waren om in de voetballoze periode salaris in te leven.