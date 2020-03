Spelers van Norwich bellen met oudere fans, ook Carlo Ancelotti toont zijn groot hart

De solidariteitsinitiatieven schieten in de eenzame quarantainetijd als paddenstoelen uit de grond. Veel clubs doen dan ook een inspanning om iets terug te doen voor hun trouwe fans nu het voetbal stilligt.

De oudere fans van Norwich City zullen tijdens de coronacrisis niet vereenzamen. “We hebben relatief veel ’oude’ seizoenkaarthouders”, zegt de Nederlandse doelman Tim Krul. “Daarom hebben alle spelers van de club een lijst meegekregen met de telefoonnummers van tientallen ouderen. We bellen ze elke week even op en als er een psychisch of lichamelijk probleem is, melden we dat bij Norwich City.”

Het betreft echter meestal een leuk gesprekje over voetbal. “En dat wordt bijzonder gewaardeerd”, zegt Krul, die er voldoening uit haalt zijn steentje te kunnen bijdragen.“Mijn overbuurvrouw is 94 en laatst heb ik haar geholpen met de boodschappen. Gevalletje kleine moeite, groot plezier.”

Tim Krul pleziert de oudere supporters van Norwich City Foto: Photo News

Ancelotti belt met zieke fan

Ook Carlo Ancelotti, de coach van Everton, deed zijn duit in het zakje. De Italiaan deed een gezellig babbeltje met een fan die aan een neuromusculaire aandoening lijdt. Over zijn favoriete series op Netflix, over het coronavirus en over de situatie in Italië: het moet niet altijd over voetbal gaan.