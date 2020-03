42 nieuwe doden wegens coronavirus, 605 mensen op intensieve zorgen: “Piek komt vermoedelijk begin april”

Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 220. Het gaat om een stijging met 42. Dat hebben de interfederale woordvoerders donderdag bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie.

In de ziekenhuizen zijn 536 extra patiënten met COVID-19 opgenomen, terwijl 128 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten op 2.652. 605 mensen liggen op intensieve zorgen, een stijging met 131. Er moeten 420 patiënten worden beademd, een toename van 98 personen.

Er zijn in totaal nu 6.235 bevestigde besmettingen in ons land, een stijging met 1.298. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

Piek nog niet bereikt

“De piek zullen we vermoedelijk begin april krijgen”, zegt Steven Van Gucht op de persconferentie. “Maar dat hangt af van hoe we de maatregelen opvolgen en hoe de cijfers evolueren. We moeten ook beseffen dat we, zodra de piek bereikt is, nog enkele moeilijke weken voor de boeg hebben.”

De maatregelen zijn vandaag al twee weken van kracht. “Het is belangrijk dat iedereen daar een routine in zoekt, bijvoorbeeld als je van thuis werkt”, zegt Benoît Ramacker van het Crisiscentrum. “Het is belangrijk dat iedereen zich aanpast aan deze situatie. Die aanpassing maakt onze samenleving veel weerbaarder. In een periode met onzekerheid biedt dat stabiliteit, zowel voor personen als bedrijven. En dat hebben we nodig.”

Ons gedrag is bepalend

Hoe lang het nog zal duren? “Dat zijn begrijpelijke vragen, en weet dat we rekening houden met die vragen. De experten hebben sinds het begin al de juiste adviezen gegeven. Maar het is ons gedrag dat zal bepalen of de maatregelen al dan niet nog veel langer zullen duren. Als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt en zich goed organiseert, dan gaan we de goede richting uit.”

“We willen iedereen bedanken voor de inspanningen. Draag zorg voor jezelf en voor de andere mensen”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum.