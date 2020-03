Antwerp-spits Zinho Gano verwelkomt zoontje Nazario

Heuglijk ‘voetbalnieuws’ in coronatijden: Antwerp-aanvaller Zinho Gano (26) is voor het eerst papa geworden. Zijn vriendin Davigna is woensdag bevallen van een zoontje. De kleine Gano kreeg de naam Nazario, en dat belooft. Nazario is ook de familienaam van de Braziliaanse oud-topspits Ronaldo, voluit Ronaldo Luis Nazario de Lima. Toeval?