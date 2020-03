Yannick Carrasco test zijn spurtsnelheid in de tuin

Als het trainingscentrum van Atlético Madrid niet open is, train je maar in je tuin. Yannick Carrasco (26) zit niet stil tijdens de verplichte onderbreking in La Liga. De Rode Duivel onderhoudt zijn conditie met sprintjes met en zonder bal onder een stralend zonnetje in zijn tuin. “Explosiveitstraining”, schreef de aanvaller erbij op Instagram.