Marc Van Ranst: “Kans dat de maatregelen op 5 april al versoepelen is 0,0”

Vrijdag buigt de Nationale Veiligheidsraad zich over de lockdownmaatregelen. Grote vraag zal niet zijn of we die op de oorspronkelijke einddatum van 5 april kunnen stopzetten, maar wel met hoeveel weken we ze gaan verlengen. Of is het een kwestie van maanden? “Tegen dat we onze normale levens weer echt kunnen hervatten, is het zeker nog een jaar wachten”, zegt viroloog Marc Van Ranst.