Hoe besmettelijk is mijn brood, mijn krant, een postpakket, een appel uit de bak of de winkelkar?

In bepaalde rusthuizen wordt de krant momenteel met een dag vertraging geleverd, “zodat er zeker geen virus meer op zit”. Of mensen plaatsen hun postpakket eerst drie dagen in de berging voor ze het durven aan te raken. En durf jij nog snoeptomaatjes uit die grote bak te halen waar iedereen met zijn ‘vieze’ handen in graaide? Of hoe iedereen bij handelingen die ooit zo vanzelfsprekend en zorgeloos waren, plots paranoia geworden is. Terecht of niet?