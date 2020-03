Klinken van achter glas, telefoon op luidspreker en doopsuiker op de vensterbank: zo gaan we tegenwoordig op (k)raambezoek

Het is niet hoe ze hadden gehoopt om hun kindje te verwelkomen. Geïsoleerd, zonder oma of opa die hun nieuw kleinkind kan knuffelen of zonder vrienden die komen klinken op de geboorte. Maar dat betekent voor deze ouders niet dat ze de geboorte van hun baby niet vieren. Ze zoeken gewoon naar een creatieve manier. “Ons bezoek brengt een eigen glas mee, zodat we elk aan onze kant van het raam toch kunnen klinken op onze zoon.”