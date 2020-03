Irène Wils (79) stierf aan corona in serviceflat in Borgerhout: “Haar vrienden in De Fontein hielpen haar net over het verlies van haar man”

Borgerhout -

“Ze was zo’n zorgzame vrouw”, vertelt Sandra Vandaele, de plus-kleindochter van Irène Wils (79). Irène is een van de vijf senioren die stierven aan de gevolgen van het coronavirus in residentie De Fontein in Borgerhout. “Enkele jaren geleden had ze het moeilijk na de dood van haar man, mijn grootvader, Charles. Het waren toen haar vrienden in De Fontein die haar erbovenop hielpen.”