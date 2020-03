“Als het zonder publiek moet, dan liever geen bekerfinale”

Een ‘symbolische bekerfinale’, achter gesloten deuren in juni, moet volgens viroloog Marc Van Ranst nog wel kunnen. De publieksmatch bij uitstek zonder publiek. Wat denken de supporters van Club Brugge en Antwerp daar eigenlijk van?

Club Brugge

“Natuurlijk willen we een bekerfinale met publiek”, trapt Birger Vandendriessche van The Blues of F.C. Bruges een open deur in. “Zonder fans is zo’n wedstrijd voor niemand aangenaam, zeker niet op de Heizel. We hebben al gezien dat zulke matchen geen meerwaarde hebben en dat de afwezigheid van vocale steun ook een invloed op het spelverloop kan hebben.”

Moet de match dan wel doorgaan? Vandendriessche: “Ik vrees dat het een veredelde oefenwedstrijd wordt. Als het zonder publiek moet, dan spelen ze misschien beter niet.”

De bekerfinale is voor supporters een van de hoogtepunten van het jaar. Bij Club Brugge hadden ze dan ook al een en ander in gang gestoken. “Er was een grote tifo voorzien, die heel wat geld kost. Financieel is het zwaar, maar we hebben altijd een plan B. We kunnen dat materiaal wel hergebruiken.” Sjaals met de oorspronkelijke datum van de bekerfinale (22 maar) kunnen dan weer de vuilnisbak in.

Antwerp

De supporters van Antwerp lijken nog iets meer hoop te koesteren op een bekerfinale mét publiek. “We hopen dat dat bijvoorbeeld eind juni mogelijk zal zijn”, zegt François Nooytens van de Antwerp Supporters Federatie. “Het zou een mooie afsluiter van het seizoen zijn.”

Wat als dat ijdele hoop blijkt? Nooytens: “Dan moeten ze de finale maar achter gesloten deuren spelen. Er moet namelijk duidelijkheid komen over de Europese tickets. De match laten doorgaan zou zekerheid brengen.”

Naar die zekerheid snakken ook de supporters die uitkeken naar een dagje Heizel. “Ik krijg heel veel vragen, maar heb weinig antwoorden”, stelt Nooytens. “Wij zouden met zeven volle bussen naar Brussel afreizen. Al het geld is gestort. Zolang er geen definitieve afgelasting komt, kan ik de mensen niet terugbetalen. De meesten leggen zich natuurlijk neer bij de situatie, maar er is veel onzekerheid.”