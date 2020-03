Barçavoorzitter wil salaris van zijn spelers halveren, Messi en co weigeren

Niet overal verloopt de voetballoze periode even vlekkeloos. Een resem clubs vragen hun spelers om een deel van hun loon af te staan, omdat er noodgedwongen geen trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan. Bij FC Barcelona stuitte dit voorstel op onbegrip: de spelers van de Spaanse topclub willen wel een stuk inleveren, maar niet zoveel als de clubleiding van hen verlangt.

Spanje is een van de hardst getroffen landen van Europa tijdens de coronacrisis, dus ook de spelers van La Liga zitten allemaal thuis. Volgens de Spaanse media zou voorzitter Josep Maria Bartomeu een voorstel gedaan hebben bij de spelersraad om een werktijdverkorting in het leven te roepen en daarbij zou het salaris van Lionel Messi en co. gehalveerd worden.

De spelers van Barcelona zeiden voorlopig ‘nee’ gezegd tegen het voorstel van de clubleiding om hun loon drastisch te verlagen. Het sterrenensemble van Barça zou best bereid zijn om wat salaris in te leveren, maar niet zo’n groot deel. Bovendien zou de Spaanse spelersvakbond AFE de spelersgroep van Barcelona hierin steunen. Daardoor dreigt er een groot probleem te ontstaan.

En wel hierom: voorzitter Bartomeu zou immers van plan zijn om de werktijdverkorting eenzijdig door te voeren. Volgens de Spaanse wetgeving mag de voorzitter dit doen zolang de noodtoestand voortduurt. Bartomeu acht de maatregel noodzakelijk om de financiële gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. Hij wil een ruzie met de spelers echter voorkomen en blijft daardoor met de spelersraad in gesprek, in de hoop dat de voetballers toch nog zullen instemmen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.