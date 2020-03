Minister De Crem sluit kilometerlimiet voor fietsen en wandelen niet uit en zegt alvast “dat tocht van 50 kilometer echt niet kan”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) sluit niet uit dat er vrijdag tijdens de Nationale Veiligheidsraad een ‘straal’ wordt vastgelegd waarbinnen men nog dingen mag doen. Dat zegt hij in Het Journaal als reactie op de vraag van de lokale politie om dringend duidelijke regels in te voeren over hoever en hoelang er nog mag worden gefietst, gewandeld of gelopen.

De Crem zegt wel al dat “een fietstocht van 50 kilometer helaas niet meer kan”. “En als daar verduidelijking over moet komen, dan zal die er komen na de Veiligheidsraad.” Hij benadrukt wel dat hij geen vragende partij is voor een regel zoals in Frankrijk, waar mensen maximaal één kilometer van huis mogen gaan voor niet-essentiële verplaatsingen. “Mensen hebben het recht om buiten te komen. Als men gaat zeggen dat het maar in een straal van één kilometer mag, dan zullen in steden honderden mensen uit dezelfde gebouwen dicht bij elkaar buiten zijn. Dat is alvast geen goede zaak. Daarnaast is er nog het psychologische aspect: zo wordt het precies leven in een openluchtgevangenis.”

Ook deed de minister een oproep om zich nu echt aan de regels te houden. “We staan voor een moeilijke tiendaagse. Er is geen ruimte meer voor nonchalance of souplesse. En het gaat niet alleen over sporten. Privéfeestjes zijn niet meer toegelaten. Net zoals mensen geen gebruik meer mogen maken van kleine landwegen om alsnog naar het buitenland te gaan. De speeltijd is voorbij.”