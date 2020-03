Jos, Frans, Louis, Irène en Liane: de vijf senioren die in zelfde Borgerhoutse residentie woonden en bezweken aan corona

Borgerhout - “Een tragedie”, noemde Marc Van Ranst het overlijden van vijf senioren uit dezelfde serviceflat-residentie in Borgerhout. Jos, Frans, Louis, Irène en Liane waren alle vijf graag gezien. Ze kenden elkaar als oude vrienden, of van in de cafetaria van De Fontein. Maar alle vijf zijn ze bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Een portret.

Jos De Kinder (92)

Jos was legionair bij het Franse Vreemdelingenlegioen en diende in de Algerijnse woestijn. Later voer hij als zeeman de hele wereld af. Maar het coronavirus werd hem fataal. Op zaterdag 14 maart kwam Jos ten val in zijn serviceflat. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. En omdat hij wat kortademig was, werd hij getest op corona. Die test was positief. Drie dagen later is hij alleen gestorven in het ziekenhuis.

“Mijn nonkel overleed twee dagen voor mijn verjaardag”, zegt zijn nicht Carina. “Toen mijn zonen zijn flat leeghaalden, zagen ze dat er een fles champagne en een doos pralines klaarstonden voor mij. Zo was Jos: een groot hart, en altijd gul.”

Frans Le Bastard (86)

“Franske” of “Swakke”, zoals zijn medebewoners hem noemden, was een van de joviaalste figuren in residentie De Fontein. Op 5 maart belde Frans, een gepensioneerde persfotograaf uit het Antwerpse, naar zijn zoon Dirk. “Hij zei dat er mensen ziek waren in het gebouw. Ik wist van het gevaar van corona natuurlijk. Hij zei dat we niet meer mochten langskomen omdat er misschien mensen besmet waren.”

Op 19 maart kreeg Dirk telefoon dat zijn vader ’s morgens op de grond gevonden was in zijn kamer. Hij was gevallen en kon moeilijk ademen. Frans bleek besmet met het coronavirus, wellicht omdat hij zo vaak onder de mensen kwam in de cafetaria. “Ik zei hem nog: wees voorzichtig daar. Maar bij de mensen zijn was voor hem het allerbelangrijkste. Hij was enorm graag gezien.”

Louis Denaph (80)

Elke ochtend zat slagerszoon Louis Denaph (80) in de cafetaria van zijn serviceflat. Een babbeltje doen, een spelletje spelen. Of zoals vanouds de boel entertainen. Want dat kon hij als geen ander, zegt dochter Tania (50). De gepensioneerde vuilnisman trad in de jaren 90 op in het Antwerpse met een groepje collega’s, “De Mannen van de Pacht”, beter bekend als “de zingende vuilnismannen”.

Na zijn pensioen en het overlijden van zijn echtgenote Louisa (62), nam Louis zijn intrek in de serviceflat. “Maar vorige week kwam hij plots ten val en moest hij naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat hij ook koorts had. Zo ontdekten de artsen dat hij coronapositief was.”

Louis liep het virus wellicht op in de cafetaria, waar ook de andere slachtoffers elkaar vermoedelijk besmet hebben. “Hij belde mij toen zelf nog op. Hij zei: Ik heb slecht nieuws. Hij besefte de ernst van zijn toestand.”

Irène Wils (79)

Irène Wils (79) was afkomstig uit Hoboken. Ze woonde al ­verschillende jaren in een ­serviceflat van De Fontein. Vorige week werd ze ziek, en ze overleed op zaterdag 21 maart in het ziekenhuis.

“Vijf jaar geleden stierf haar partner, mijn groot­vader ­Charles”, zegt plus-kleindochter Sandra. “Daarna moest ze een hartoperatie doorstaan. Het was allemaal heel zwaar voor haar, en ze geraakte wat in de put. Het zijn onder anderen haar vrienden van de serviceflats die haar er toen bovenop hebben geholpen.”

Irène woonde op dezelfde gang als Frans Le Bastard. Ze was bevriend met Jos De Kinder, die een goeie vriend was van haar echtgenoot. En ze ging graag in de cafetaria kaarten – net zoals Liane ­Fernand. “Ze was zo’n zorgzame vrouw. Dat net zij alleen in het ziekenhuis moest sterven...”

Liane Fernand (86)

Liane – een fervente kaartster in de ­cafetaria van De Fontein – verloor de strijd in één week tijd. Haar dochter Martine postte nog een emotioneel bericht op Facebook: dat haar moeder “nog erg goed was, buiten wat ouderdomskwaaltjes”.

Liane werd vorige week naar het ziekenhuis ­gebracht met buikklachten. Daar stelden de artsen vast dat ze besmet was met corona. Daarna ging haar gezondheid heel snel achteruit. Lianes nabestaanden ­konden haar niet meer ­bezoeken in het ziekenhuis, maar de artsen lieten haar wel nog Facetimen, zodat ze elkaar op die manier nog konden zien.

“Ik heb haar niet één keer meer kunnen vastnemen, dat is keihard”, zegt Martine. ­Ondertussen ligt zij zelf ook in het ziekenhuis. Haar moeder was volgens kennissen erg graag gezien in de residentie.