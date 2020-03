Bij de familie Vormer bepaalt mevrouw even de agenda: Roos is spoedarts in Gents ziekenhuis

Voor Ruud Vormer (31) zit de competitie er even op. Voor zijn vrouw komen er mogelijk een paar heftige weken aan: Roos America werkt als spoedarts in het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent en bindt elke dag de strijd aan met het coronavirus.

Roos America, de vrouw van de aanvoerder van Club Brugge, heeft haar handen vol de laatste tijd als spoedarts in het Maria Middelares Ziekenhuis in Gent. Ze ziet dagelijks hoe mensen vechten tegen het virus: “Het laat me niet los, ik ga met het corona naar bed en ik sta ermee op’’, schetst ze haar huidige gemoedstoestand. “Het is echt heel afschuwelijk. Corona is een heel enge ziekte, en het is vooral beangstigend omdat we er nog niet zo veel van weten. En niet weten wat er nog komen gaat. Het voelt alsof we allemaal in een film meespelen. Maar tijd om daar lang over na te denken is er niet”, vertelt ze in een reportage in AD.

Ruud Vormer staat al even niet meer op het trainingsveld Foto: Photo News

Tot voor kort bepaalde vooral Ruud de agenda van het gezin Vormer met 3 kinderen (Valente , Julie en William).Terwijl hij de successen bij blauwzwart aaneenreeg, draaide Roos haar shiften in het ziekenhuis. “Nu is alleen mijn agenda bepalend en zijn de rollen even omgedraaid’’, zegt ze. “Het voetbal ligt stil, Ruud hoeft even niet te presteren en is meer thuis. Hij zorgt meer voor de kinderen, en vooral met een baby erbij, is dat wel even flink aanpassen. We hebben altijd een druk huishouden gehad met de kids en we kunnen veel hebben. Alleen nu is het wel heel hectisch, omdat school is weggevallen. Ruud moet dus ook les geven aan onze oudste zoon, en tussen alles door natuurlijk ook nog zelf zijn conditie op peil houden. We krijgen zeker steun van vrienden uit onze omgeving, maar kunnen natuurlijk even niet terugvallen op onze ouders.’’

Ruud Vormer kan er best mee leven: “Het is druk, maar het hoort er ook bij’’, zegt de middenvelder. “Het draait nu even niet om voetbal. Roos is dokter, ze moet mensen beter maken. Zelf kom ik gelukkig tussendoor nog wel even tot wat trainingsuren voor mezelf om te ontspannen.’’