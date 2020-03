Voor eerst verdeling van besmettingen per gemeente: Limburg blijft zwaarst getroffen

Sciensano heeft vandaag voor het eerst een spreiding van het aantal coronabesmettingen per gemeente vrijgegeven. De voorbije dagen werd enkel de verdeling per provincie bekendgemaakt. Limburg voert nog steeds de ranglijst van besmettingen aan, de gemeentes met het hoogste aantal zijn Alken en Sint-Truiden.

Er werden 1298 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur, waarvan 857 (66%) in Vlaanderen, 256 (20%) in Wallonië, en 164 (13%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 21 gevallen (2%).

Foto: Sciensano

De voorbije dagen gaf Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor Volksgezondheid, de gegevens vrij van het aantal besmettingen per regio, donderdag deden ze dat ook voor het eerst per gemeente. Op de kaart vallen de donkere vlekken in Limburg op. Alken is er de zwaarst getroffen gemeente van ons land: meer dan 3 op 1.000 inwoners is er met zekerheid besmet met het coronavirus. Na Alken volgen Sint-Truiden, Wellen en Borgloon.

Volgens de nieuwste cijfers van Sciensano, zijn er op dit moment 864 Limburgers met zekerheid besmet met het coronavirus. In totaal staat het aantal (bevestigde) besmettingen op 6.235 in heel België. De voorbije 24 uur ging het om 1.298 gevallen, waarvan 186 in Limburg. De cijfers zijn een onderschatting omdat enkel wie opgenomen wordt in het ziekenhuis ook echt getest wordt.

Carnaval als oorzaak?

Waarom Limburg zwaarder getroffen wordt dan de rest van het land is onduidelijk. Heeft de hoge besmettingshaard in Sint-Truiden te maken met het carnaval? Op maandag 24 februari trok de ‘Verloure Moondagstoet’ door de straten van Sint-Truiden. Het was één van de weinige carnavalsstoeten die niet werd afgelast vanwege de barre weersomstandigheden. “Dat kan een reden zijn, maar er is op dit moment geen bewijs”, zegt viroloog Steven Van Gucht in Het Belang Van Limburg. Mogelijk was er een zogenaamde ‘superverspreider’ aan het werk, iemand die nog om onbekende reden meer mensen besmet dan gemiddeld: 20 in plaats van 3.

Foto: Sciensano

De Limburgse ziekenhuizen in Hasselt, Genk en Sint-Truiden zagen het aantal coronapatiënten de voorbije dagen sterk stijgen. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is na een zware week, voor het eerst toch sprake van een korte adempauze, zo schrijft Radio 2 Limburg donderdag. “We zijn op dit moment niet meer de zwaarst getroffen regio, maar we bekijken het dag per dag”, zegt communicatiemanager Miet Driesen aan Belga.