Politie waarschuwt hardleerse wielertoeristen: “Blokkades gelden ook voor fietsers”

Knokke-Heist / Damme - De lokale politie en het gemeentebestuur waarschuwen dat de grens met Nederland ook gesloten blijft voor fietsers.

Bepaalde wielertoeristen zijn blijkbaar hardleers: ze rijden individueel tot in Sluis, waar ze dan afspreken om in groep door Nederland te rijden. Dat werd vastgesteld door de politie. De grensblokkades aan de sluipwegen in de Retranchementstraat, Nederenheerweg, Dikke Dijk, Zwindijk en in Damme (Rode Ossenstraat en Damse Vaart Noord) zijn dus ook bedoeld voor het fietsverkeer.

“Zowel in België als Nederland geldt een samenscholingsverbod en mag je niet in groep fietsen”, klinkt het bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. “Ook voor fietsers geldt dat grensverkeer alleen wordt toegelaten voor niet-essentiële verplaatsingen. De enige manier om met de fiets of de wagen met een geldige reden naar Nederland te rijden, is via de controlepost langs de Sluisstraat.”

Overtreders mogen zich meteen aan een proces-verbaal verwachten.