Kelderende olieprijzen, hogere uitkeringen en nationale toespraak: plots zit coronaschrik er ook bij president Poetin goed in

Het coronavirus was in Rusland onder controle, zei de president. Maar de maatregelen die Vladimir Poetin in een tv-toespraak heeft aangekondigd, wijzen op het tegendeel. Iedereen moet volgende week thuisblijven met behoud van wedde, er komen verhoogde uitkeringen voor werklozen, en er zijn geen burgervluchten meer naar of uit het land. Na het stoere schouwspel van de afgelopen weken lijkt het nu de week van de waarheid voor Rusland.