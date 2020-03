Aldi en Lidl verkorten openingsuren, Colruyt, Delhaize en Albert Heijn volgen niet

Na Lidl heeft nu ook Aldi beslist om zijn openingsuren aan te passen zolang de coronamaatregelen gelden. De Aldi-supermarkten gaan op zaterdag om 18 uur in plaats van 19 uur dicht. Colruyt, Delhaize en Albert Heijn blijven momenteel bij hun gebruikelijke openingsuren.

Om het personeel wat meer rust te geven, hebben Lidl en Aldi hun openingsuren aangepast. Lidl is sinds woensdag ‘s avonds een uur minder lang open: tot 19 uur in plaats van 20 uur en op zaterdag tot 18 uur in plaats van 19 uur. Aldi zal voortaan op zaterdag een uur vroeger dicht zijn: om 18 uur in plaats van 19 uur. In de week blijft Aldi open van 8.30 uur tot 19 uur.

Colruyt, Delhaize en Albert Heijn blijven bij hun gewone openingsuren. “Wij gaan onze uren niet ruimer maken, maar ook niet inperken”, zegt Colruyt-woordvoerster Silja De Cock. “Ten eerste is de toestand in de winkels aan het normaliseren en zien we niet meer de grote massa klanten. Ten tweede willen we nog ruim genoeg open zijn voor mensen die nog steeds moeten gaan werken.”

Alle supermarkten lijken bereid om hun personeel op de een of de andere manier extra te steunen in deze voor hen zware tijden. De vakbonden vroegen om de supermarkten ‘s avonds vroeger te sluiten, zonder loonverlies. Andere pistes waren extra verlof, recuperatiedagen en premies. Er loopt daarover nog overleg op sectorniveau. De meeste supermarkten wachten dat af alvorens zelf initiatieven te nemen.

Nachtshift

Delhaize opent wel al tijdelijke winkels voor de medewerkers van de distributiecentra in Zellik en Ninove. Enkele distributiecentra hebben een nachtshift in het leven geroepen om het extra werk klaar te krijgen. Dankzij de tijdelijke personeelswinkels kunnen de werknemers op hun werk basisboodschappen doen. Het Delhaize-personeel krijgt momenteel ook een hogere korting dan anders op hun eigen aankopen.

Ondertussen blijven alle supermarktketens benadrukken dat de aanvoer niet verstoord is en dat er nog van alles genoeg is. Van sommige producten wordt meer verkocht, voornamelijk producten die lang houdbaar zijn, maar die worden aangevuld. Dat aanvullen neemt wel tijd in beslag, dus hier en daar kan een rek nog leeg zijn.