Italiaanse leerkracht bezwijkt voor ogen van leerlingen terwijl hij les geeft via webcam

In het Italiaanse Sant’Elpidio a Mare, in de regio Marche, is een leerkracht bezweken aan de gevolgen van een hartaanval. Alsof dat nog niet erg genoeg is, speelden de feiten zich af voor de ogen van zijn leerlingen: die kregen net les van de 58-jarige Italiaan via de iPad van de man.

Het was niet de eerste keer dat Fabrizio Borgi op virtuele wijze lesgaf aan zijn leerlingen. Vanwege de coronacrisis zijn immers ook in het zwaar getroffen Italië de scholen gesloten. Dat verliep telkens erg vlot, maar deze keer mondde de les dus uit in een drama. Tijdens het geven van een cursus, waarbij Borgi de webcam van zijn iPad gebruikte om rechtstreeks in contact te staan met zijn leerlingen, begon de man te hoesten. Vervolgens verdween hij uit beeld en bleef zijn stoel leeg.

Hartaanval

De leerlingen dachten in eerste instantie dat hun leerkracht even een dringend telefoontje moest doen, maar de stilte die volgde duurde wel erg lang. Ze besloten uiteindelijk de hulpdiensten te verwittigen. De juiste beslissing, bleek later.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en werden binnengelaten door de kuisvrouw, die op dat moment aan het werk was in het huis maar nog niet op de hoogte was van het incident, en gingen meteen over tot reanimatie van de man. Ook dat gebeurde nog steeds voor de ogen van de leerlingen. De leerkracht kon uiteindelijk niet gered worden en overleed ter plaatse. Volgens Italiaanse media is de man niet bezweken aan de gevolgen van het coronavirus, maar had hij een hartaanval gekregen.