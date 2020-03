Politie staat voor raadsel bij gruwelijke moord: tachtiger thuis vermoord met 55 messteken

Wie heeft weduwnaar Yvon Gehin (88) thuis in Jurbise, nabij Bergen, met 55 messteken om het leven gebracht? Dat mysterie probeert de politie uit te klaren. Op het eerste gezicht lijkt het drama het resultaat van een uit de hand gelopen confrontatie tussen de tachtiger en één of meerdere inbrekers. Alleen is helemaal niet zeker of er ook maar iets waardevols is buitgemaakt.

Hij was een beetje een eenzaat, Yvon Gehin. Vooral sinds zijn vrouw was overleden. Joviaal, dat wel. Maar veel contact met zijn buren had hij niet. Wie hem in Jurbise het best kende, is wellicht de thuisverpleegster ...